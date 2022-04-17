«Даллас» обыграл «Сан-Хосе», продлив серию поражений «Шаркс» до 8 матчей

«Даллас» в матче регулярного чемпионата НХЛ обыграл «Сан-Хосе» со счетом 2:1.

В составе «Старз» отличились Тайлер Сегин и Михаэль Раффль, у «Шаркс» гол на счету Тимо Майера.

НХЛ

Регулярный чемпионат

«Даллас» — «Сан-Хосе» — 2:1 (1:0, 1:1, 0:0)

Голы: Сегин — 23 (Бенн, Сутер), 5:55 — 1:0. Раффль — 7 (мен., Гленденинг, Линделл), 33:32 — 2:0. Майер — 33 (Меркли, Ферраро), 39:23 — 2:1.

Вратари: Эттингер — Кяхкенен (58:31).

Штраф: 4 — 2.

Броски: 26 (8+10+8) — 24 (9+9+6).

Наши: Гурьянов (14.33/2/0), Радулов (9.32/0/0) — -.

17 апреля. Даллас. American Airlines Center. 18532 зрителя.