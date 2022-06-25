Сергачев опередил Ковальчука и Фетисова по очкам в Кубке Стэнли

Защитник «Тампы» Михаил Сергачев сделал две голевых передачи в пятом матче финала Кубка Стэнли против «Колорадо» (3:2).

После этой игры на счету хоккеиста 30 (8+22) очков в 91 матче плей-офф НХЛ.

Сергачев опередил Илью Ковальчука и Вячеслава Фетисова (оба — 28) и делит 25-е место по числу очков среди россиян в Кубке Стэнли с Сергеем Березиным (13+17 в 52 матчах).

Рекорд по очкам в плей-офф НХЛ среди российских хоккеистов принадлежит Евгению Малкину (180).

Также Сергачев обогнал Сергея Немчинова (20) и Дмитрия Орлова (21) по голевым передачам в Кубке Стэнли. Теперь защитник идет на 22-й строчке по этому показателю среди россиян. Рекорд принадлежит Сергею Федорову (124).