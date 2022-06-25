Необычный ритуал Василевского перед матчем: российский голкипер посмотрел партнерам прямо в глаза

Вратарь «Тампы» Василевский провел необычный ритуал перед пятым матчем с «Колорадо»

Вратарь «Тампы» Андрей Василевский провел необычный ритуал перед пятым матчем финала Кубка Стэнли против «Колорадо» (3:2).

Перед выходом на лед россиянин резко развернулся и посмотрел в глаза своим одноклубникам Виктору Хедману и Пьеру-Эдуарду Белльмару. Затем голкипер, выходя на площадку, резким ударом сбил ловушкой шайбы, которые стояли на борту.

В пятом матче с «Колорадо» Василевский отразил 35 из 37 бросков и стал третьей звездой встречи.

Счет в серии «Тампа» — «Колорадо» — 2-3. Шестой матч состоится 27 июня, начало — в 3.00 (мск).