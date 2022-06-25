Кучеров восхитился игрой Палата в финальной серии плей-офф НХЛ

Российский форвард «Тампы» Никита Кучеров рассказал, что думает об игре товарище по команде Ондржея Палата в пятом матче финальной серии плей-офф НХЛ против «Колорадо» (3:2).

В этой встрече Плат забросил победную шайбу и помог своей команде сократить отставание в серии до четырех побед — 2-3.

«Он любит важные моменты, он очень хорошо играет под давлением. Вы видели это в прошлых плей-офф и в этом. Я очень рад, что он стал моим одноклубником», — цитирует Кучерова The Washington Post.

В текущем сезоне Кубка Стэнли 31-летний Палат участвовал в 22 матчах, в которых набрал 20 (11+9) очков. Чех занимает первое место в клубе по количеству голов в этом плей-офф.