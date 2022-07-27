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Сегодня, 05:43

Грир: «Стиль хоккея Куинна соответствует философии «Сан-Хосе»

Евгений Козинов
Корреспондент
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Генеральный менеджер «Сан-Хосе» Майк Грир прокомментировал назначение Дэвид Куинна на пост главного тренера. 55-летний тренер известен в НХЛ по работе в «Рейнджерс» с 2018 по 2021 год.

«За свою карьеру Дэвид успешно тренировал на разных уровнях, в том числе в сборной США на Олимпийских играх и привел команду на чемпионате мира к матчу за бронзу. Его опыт развития молодых игроков в качестве главного тренера в Бостонском университете и на уровне НХЛ за последние несколько сезонов оказался эффективным. Его предыдущий опыт работы главным тренером в НХЛ ценен для нас, и он внедряет систему, которая соответствует нашей философии быть командой, против которой сложно играть. Мы очень рады, что он стал частью этого клуба», — цитирует пресс-служба клуба Грира.

В июле пост главного тренера «Шаркс» покинул Боб Бугнер. Также клуб покинули три его помощника.

НХЛ
ХК Сан-Хосе Шаркс
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