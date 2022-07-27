Грир: «Стиль хоккея Куинна соответствует философии «Сан-Хосе»
Генеральный менеджер «Сан-Хосе» Майк Грир прокомментировал назначение Дэвид Куинна на пост главного тренера. 55-летний тренер известен в НХЛ по работе в «Рейнджерс» с 2018 по 2021 год.
«За свою карьеру Дэвид успешно тренировал на разных уровнях, в том числе в сборной США на Олимпийских играх и привел команду на чемпионате мира к матчу за бронзу. Его опыт развития молодых игроков в качестве главного тренера в Бостонском университете и на уровне НХЛ за последние несколько сезонов оказался эффективным. Его предыдущий опыт работы главным тренером в НХЛ ценен для нас, и он внедряет систему, которая соответствует нашей философии быть командой, против которой сложно играть. Мы очень рады, что он стал частью этого клуба», — цитирует пресс-служба клуба Грира.
В июле пост главного тренера «Шаркс» покинул Боб Бугнер. Также клуб покинули три его помощника.
|Столичный дивизион
|И
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|Айлендерс
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|Вашингтон
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|3
|Каролина
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|4
|Коламбус
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|5
|Нью-Джерси
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|6
|Питтсбург
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|7
|Рейнджерс
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|8
|Филадельфия
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|Атлантический дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Баффало
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|0
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|2
|Бостон
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|3
|Детройт
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|4
|Монреаль
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|5
|Оттава
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|6
|Тампа-Бэй
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|7
|Торонто
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|0
|0
|8
|Флорида
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|Центральный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Аризона
|0
|0
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|0
|2
|Виннипег
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|3
|Даллас
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|4
|Колорадо
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|0
|5
|Миннесота
|0
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|0
|0
|6
|Нэшвилл
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|0
|0
|0
|7
|Сент-Луис
|0
|0
|0
|0
|8
|Чикаго
|0
|0
|0
|0
|Тихоокеанский дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Анахайм
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|0
|0
|0
|2
|Ванкувер
|0
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|0
|0
|3
|Вегас
|0
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|4
|Калгари
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|0
|0
|5
|Лос-Анджелес
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|0
|0
|6
|Сан-Хосе
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|0
|0
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|7
|Сиэтл
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|0
|0
|0
|8
|Эдмонтон
|0
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|0
|0
|7.10
|21:00
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Нэшвилл – Сан-Хосе
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