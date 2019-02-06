"Сент-Луис" выиграл у "Флориды", Тарасенко набрал 1 очко

"Сент-Луис" на выезде одолел "Флориду" в матче регулярного чемпионата НХЛ (3:2). "Блюз" одержал третью победу кряду.
Российский нападающий "Сент-Луиса" Владимир Тарасенко отметился голевой передачей.
НХЛ
Регулярный чемпионат
"Флорида" - "Сент-Луис" - 2:3 (1:0, 0:0, 1:3)
Голы: Боргстрем - 5 (бол., Ватрано, Экблад), 18:55 - 1:0. Барков - 19 (бол., Хоффман, Яндл), 40:30 - 2:0. Парэйко - 9 (Сундквист), 43:05 - 2:1. О`Райлли - 20 (Шенн, Тарасенко), 51:09 - 2:2. Данн - 6, 56:07 - 2:3.
Вратари: Раймер (57:58) - Биннингтон.
Штраф: 2 - 6.
Броски: 24 (11+5+8) - 34 (5+10+19).
Наши: Дадонов (17.59/1/-2) - Барбашев (9.25/0/0), Тарасенко (18.20/4/+1).
6 февраля. Майами. BB&T Center.
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