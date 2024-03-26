«Сент-Луис» проиграл «Вегасу», Бучневич не реализовал буллит в овертайме

«Вегас» на выезде обыграл «Сент-Луис» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 2:1 ОТ.

В основное время у хозяев забил Брэндон Саад, у гостей отличился Павел Дорофеев.

В овертайме нападающий «Сент-Луиса» Павел Бучневич не реализовал буллит, после чего форвард «Вегаса» Джонатан Маршессо забил победный гол.

«Вегас» занимает восьмое место в таблице Западной конференции НХЛ с 85 очками в 71 матче.

«Сент-Луис» идет на девятой строчке с 80 очками в 72 играх.

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Регулярный чемпионат

«Сент-Луис» — «Вегас» — 1:2 ОТ (0:1, 0:0, 1:0, 0:1)

Голы: Дорофеев — 11 (Манта, Уайтклауд), 5:59 — 0:1. Саад — 23 (Шенн, Кайру), 54:53 — 1:1. Маршессо — 38 (Карлссон, Теодор), 60:49 — 1:2.

Нереализованный буллит: Бучневич (Сент-Луис), 60:30.

Вратари: Биннингтон — Томпсон.

Штраф: 9 — 9.

Броски: 32 (10+6+14+2) — 34 (13+12+8+1).

Наши: Бучневич (23.15/7/-1), Торопченко (16.25/3/0) — Барбашев (15.51/0/-1), Дорофеев (9.56/1/+1).

26 марта. Сент-Луис. Enterprise Center. 18096 зрителей.