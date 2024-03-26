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«Сент-Луис» проиграл «Вегасу», Бучневич не реализовал буллит в овертайме

Иван Торопцев
редактор интернет отдела
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Павел Бучневич.
Фото USA Today Sports

«Вегас» на выезде обыграл «Сент-Луис» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 2:1 ОТ.

В основное время у хозяев забил Брэндон Саад, у гостей отличился Павел Дорофеев.

В овертайме нападающий «Сент-Луиса» Павел Бучневич не реализовал буллит, после чего форвард «Вегаса» Джонатан Маршессо забил победный гол.

«Вегас» занимает восьмое место в таблице Западной конференции НХЛ с 85 очками в 71 матче.

«Сент-Луис» идет на девятой строчке с 80 очками в 72 играх.

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«Сент-Луис» — «Вегас» — 1:2 ОТ (0:1, 0:0, 1:0, 0:1)

Голы: Дорофеев — 11 (Манта, Уайтклауд), 5:59 — 0:1. Саад — 23 (Шенн, Кайру), 54:53 — 1:1. Маршессо — 38 (Карлссон, Теодор), 60:49 — 1:2.

Нереализованный буллит: Бучневич (Сент-Луис), 60:30.

Вратари: Биннингтон — Томпсон.

Штраф: 9 — 9.

Броски: 32 (10+6+14+2) — 34 (13+12+8+1).

Наши: Бучневич (23.15/7/-1), Торопченко (16.25/3/0) — Барбашев (15.51/0/-1), Дорофеев (9.56/1/+1).

26 марта. Сент-Луис. Enterprise Center. 18096 зрителей.

Павел Бучневич
Павел Дорофеев
Хоккей
НХЛ
ХК Вегас Голден Найтс
ХК Сент-Луис Блюз
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Дорофеев забил 11-й гол в сезоне и отличился во втором матче подряд
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4 Вашингтон 70 35 35 79
5 Айлендерс 71 30 41 75
6 Нью-Джерси 72 35 37 74
7 Питтсбург 70 30 40 70
8 Коламбус 71 23 48 58
Атлантический дивизион И В П О
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3 Торонто 70 40 30 89
4 Тампа-Бэй 71 39 32 85
5 Детройт 71 36 35 78
6 Баффало 72 34 38 73
7 Оттава 70 30 40 64
8 Монреаль 70 26 44 64
Центральный дивизион И В П О
1 Колорадо 71 46 25 97
2 Даллас 72 44 28 97
3 Виннипег 71 44 27 93
4 Нэшвилл 71 42 29 88
5 Сент-Луис 71 38 33 79
6 Миннесота 71 34 37 77
7 Аризона 71 29 42 63
8 Чикаго 71 20 51 45
Тихоокеанский дивизион И В П О
1 Ванкувер 71 45 26 98
2 Эдмонтон 69 42 27 88
3 Лос-Анджелес 70 37 33 85
4 Вегас 70 38 32 83
5 Калгари 70 33 37 71
6 Сиэтл 70 28 42 69
7 Анахайм 71 24 47 52
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