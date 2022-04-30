«Вегас» переиграл «Сент-Луис». Дадонов сделал две голевые передачи

«Вегас» обыграл «Сент-Луис» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 7:4. «Голден Найтс» прервали свою неудачную серию из трех поражений, но не смогли попасть в плей-офф. «Блюз» стали четвертыми в Западной конференции.

В составе «Вегаса» двумя результативными передачами отметился российский нападающий Евгений Дадонов.