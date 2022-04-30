«Виннипег» обыграл «Калгари»

«Виннипег» выиграл у «Калгари» в матче регулярного чемпионата НХЛ -3:1. «Джетс» одержали третью победу подряд. «Флэймз» потерпели второе кряду поражение.

«Калгари» с 3-го места в Западной конференции вышел в плей-офф. «Виннипег» стал 11-м.