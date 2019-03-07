"Сент-Луис" в упорной борьбе обыграл "Анахайм". Тарасенко набрал 2 очка

"Сент-Луис" в гостях переиграл "Анахайм" (5:4) в матче регулярного чемпионата НХЛ. Российский нападающий "Блюз" Владимир Тарасенко набрал 2 (0+2) очка в этой встрече.

В составе победителей по разу отличились защитник Алекс Пьетранжело, а также нападающие Брэйден Шенн и Райан О′Райлли, а форвард Роберт Томас отметился дублем.

НХЛ

Регулярный чемпионат

"Анахайм Дакс" – "Сент-Луис Блюз" – 4:5 (1:2, 2:1, 1:2)

Голы: Ритчи – 9 (Терри, Хольцер), 5:28 – 1:0. Шенн – 12 (бол., Тарасенко, О`Райлли), 8:03 – 1:1. О`Райлли – 25 (бол., Бозак, Пьетранджело), 15:55 – 1:2. Томас – 6 (бол., Парэйко, Шворц), 33:53 – 1:3. Ракелль – 10 (бол., Терри, Фаулер), 35:39 – 2:3. Мегна – 1 (Стил, Сильверберг), 37:51 – 3:3. Хенрик – 14 (Мегна, Терри), 45:07 – 4:3. Томас – 7 (Парэйко, Тарасенко), 58:56 – 4:4. Пьетранджело – 12 (Шенн), 59:08 – 4:5.

Вратари: Гибсон (59:15) – Биннингтон (56:39 – 56:42, 58:17 – 58:56).

Штраф: 10 – 8.

Броски: 27 (6+13+8) – 33 (13+10+10).

Наши: – – Барбашев (7.02/0/0), Тарасенко (19.51/3/+2).

7 марта. Анахайм. Honda Center.

Все о НХЛ – здесь