«Сент-Луис» в овертайме обыграл «Рейнджерс». Тарасенко и Торопченко отметились голами

«Сент-Луис» в овертайме выиграл у «Рейнджерс» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 3:2 ОТ. «Блюз» одержали вторую победу подряд.

Российский нападающий «Сент-Луиса» Алексей Торопченко забросил одну шайбу. В составе гостей 2 (1+1) очка набрал Владимир Тарасенко, а также одну голевую передачу сделал Артемий Панарин.

«Сент-Луис» набрал 81 очко и занимает 11-е место в Западной конференции. «Рейнджерс» идут на 4-й строчке в Восточной конференции — 104 очка.