«Сент-Луис» в овертайме обыграл «Рейнджерс». Тарасенко и Торопченко отметились голами
«Сент-Луис» в овертайме выиграл у «Рейнджерс» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 3:2 ОТ. «Блюз» одержали вторую победу подряд.
Российский нападающий «Сент-Луиса» Алексей Торопченко забросил одну шайбу. В составе гостей 2 (1+1) очка набрал Владимир Тарасенко, а также одну голевую передачу сделал Артемий Панарин.
«Сент-Луис» набрал 81 очко и занимает 11-е место в Западной конференции. «Рейнджерс» идут на 4-й строчке в Восточной конференции — 104 очка.
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12.04
|7.04
|02:00
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Флорида – Оттава
|7 : 2
|7.04
|02:00
|
Детройт – Баффало
|6 : 7 Б
|7.04
|02:00
|
Питтсбург – Миннесота
|4 : 1
|7.04
|02:00
|
Нью-Джерси – Коламбус
|8 : 1
|7.04
|02:00
|
Бостон – Торонто
|2 : 1 ОТ
|7.04
|02:00
|
Монреаль – Вашингтон
|- : -
|7.04
|02:30
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Айлендерс – Тампа-Бэй
|- : -
|7.04
|03:00
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Сент-Луис – Рейнджерс
|- : -
|7.04
|03:00
|
Нэшвилл – Каролина
|- : -
|7.04
|03:30
|
Даллас – Филадельфия
|- : -
|7.04
|05:00
|
Ванкувер – Чикаго
|- : -
|7.04
|05:00
|
Вегас – Лос-Анджелес
|- : -
|7.04
|05:30
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Сан-Хосе – Колорадо
|- : -
|7.04
|05:30
|
Сиэтл – Аризона
|- : -
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