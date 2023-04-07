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Сегодня, 05:19

Самсонов признан третьей звездой проигранного матча с «Бостоном»

Евгений Козинов
Корреспондент
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Илья Самсонов.
Фото USA Today Sports

Пресс-служба НХЛ назвала лучших игроков матча регулярного чемпионата «Бостон» — «Торонто» (2:1 ОТ).

Третьей звездой встречи признан российский голкипер «Мэйпл Ливз» Илья Самсонов. 26-летний россиянин отразил 31 из 33 бросков по своим воротам.

Второй звездой стал вратарь «Брюинз» Жереми Свайман, который отразил 31 из 32 бросков. Возглавил тройку нападающий Давид Пастрняк, забросивший победную шайбу.

7&nbsp;апреля. &laquo;Бостон&raquo;&nbsp;&mdash; &laquo;Торонто&raquo;&nbsp;&mdash; 2:1 ОТ. «Бостон» в овертайме переиграл «Торонто». Самсонов отразил 31 бросок
Давид Пастрняк
Илья Самсонов
Хоккей
ХК Бостон Брюинз
ХК Торонто Мэйпл Ливз
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