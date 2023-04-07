Самсонов признан третьей звездой проигранного матча с «Бостоном»

Пресс-служба НХЛ назвала лучших игроков матча регулярного чемпионата «Бостон» — «Торонто» (2:1 ОТ).

Третьей звездой встречи признан российский голкипер «Мэйпл Ливз» Илья Самсонов. 26-летний россиянин отразил 31 из 33 бросков по своим воротам.

Второй звездой стал вратарь «Брюинз» Жереми Свайман, который отразил 31 из 32 бросков. Возглавил тройку нападающий Давид Пастрняк, забросивший победную шайбу.