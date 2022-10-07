Малкин пошутил о том, кого из одноклубников бы взял на необитаемый остров

Российский нападающий «Питтсбурга» Евгений Малкин пошутил о том, кого из одноклубников он бы взял на необитаемый остров.

Хоккеистам «Пингвинз» предложили ответить на этот вопрос и разрешили выбрать только одного человека.

Российский хоккеист ответил: «Малкин! Только я!»

Защитник команды Крис Летанг сказал, что взял бы остров Сидни Кросби, так как он отличный охотник и накормил бы его.

If you were stranded on an island with one teammate, who would it be? ? pic.twitter.com/lduMV89GmS — Pittsburgh Penguins (@penguins) October 6, 2022

В прошлом сезоне 36-летний Малкин из-за травмы провел всего 41 матч в регулярном чемпионате НХЛ и набрал 42 (20+22) очка.

Свой первый матч в новом сезоне «Питтсбург» проведет в ночь на 14-е октября против «Аризоны».