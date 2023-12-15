Кузьменко забил 6-й гол в этом сезоне

Форвард «Ванкувера» Андрей Кузьменко забросил шайбу в домашнем матче с «Флоридой» в регулярном чемпионате НХЛ.

Для 27-летнего россиянина она стала 6-й в этом сезоне. Всего Кузьменко набрал 17 (6+11) очков в 27 матчах сезона НХЛ.

Это его второй год в североамериканской лиге. В сезоне-2022/23 форвард набрал 74 (39+35) очков в 81 матче.