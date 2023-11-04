«Сент-Луис» — «Нью-Джерси»: видеообзор матча НХЛ

«Сент-Луис» на своем льду обыграл «Нью-Джерси» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 4:1.

У хозяев дублем отметился Кевин Хейс, а также по одной шайбе забросили Джейк Нейборс и Роберт Томас. Гол престижа у «Дэвилз» на счету Кертиса Лазаря.

Видео лучших моментов игры опубликовано на YouTube-канале SPORTSNET.

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