«Нэшвилл» на выезде выиграл у «Сент-Луиса»

«Нэшвилл» на выезде обыграл «Сент-Луис» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 5:2.

У гостей забросили Колтон Сиссонс, Люк Евангелиста, Филип Форсберг, Люк Шенн и Райан О'Райлли. У хозяев отличились Джордан Кайру и Натан Уокер.

«Сент-Луис» занимает восьмое место в таблице Западной конференции с 60 очками в 54 матчах. «Нэшвилл» идет на девятой строчке с 58 очками в 55 играх.