«Калгари» — «Детройт»: видеообзор матча НХЛ

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«Детройт» на выезде обыграл «Калгари» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 5:0.

Видео лучших моментов матча опубликовано на YouTube-канале SPORTSNET.

«Детройт» занимает восьмое место в таблице Восточной конференции НХЛ с 62 очками в 54 матчах.

«Калгари» идет на 12-й строчке «Востока» с 55 очками в 55 играх.