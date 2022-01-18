Четыре очка Барбашева принесли «Сент-Луису» победу над «Нэшвиллом»

«Сент-Луис» в матче регулярного чемпионата НХЛ обыграл «Нэшвилл» со счетом 4:3.

В составе «блюзменов» 4 (2+2) очка набрал Иван Барбашев, дубль оформил Брэйден Шенн, еще один гол забил Райан О'Райлли с передачи Владимира Тарасенко. У «хищников» отличились Райан Джохансен, Филип Форсберг и Яков Тренин.

После этого матча «Сент-Луис» и «Нэшвилл» с 51 очками занимают 2-е и 3-е места Западной конференции соответственно.

НХЛ

Регулярный чемпионат

«Сент-Луис» — «Нэшвилл» — 5:3 (2:2, 2:0, 1:1)

Голы: Джохансен — 11 (Дюшен), 4:05 — 0:1. Форсберг — 19 (Йоси), 15:50 — 0:2. Барбашев — 14 (Шенн, О`Райлли), 16:09 — 1:2. О`Райлли — 9 (бол., Тарасенко, Крюг), 17:47 — 2:2. Шенн — 6 (Барбашев, Парэйко), 20:59 — 3:2. Барбашев — 15 (Фолк, Шенн), 25:19 — 4:2. Тренин — 10 (Жанно, Майерс), 51:33 — 4:3. Шенн — 7 (Барбашев, О`Райлли), 57:25 — 5:3.

Вратари: Хуссо — Сарос (57:41).

Штраф: 13 — 9.

Броски: 29 (10+12+7) — 35 (16+7+12).

Наши: Барбашев (17.35/4/+4), Костин (9.37/1/0), Тарасенко (14.15/2/-2) — Тренин (14.23/3/0).

18 января. Сент-Луис. Enterprise Center.