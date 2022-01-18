Четыре очка Барбашева принесли «Сент-Луису» победу над «Нэшвиллом»
«Сент-Луис» в матче регулярного чемпионата НХЛ обыграл «Нэшвилл» со счетом 4:3.
В составе «блюзменов» 4 (2+2) очка набрал Иван Барбашев, дубль оформил Брэйден Шенн, еще один гол забил Райан О'Райлли с передачи Владимира Тарасенко. У «хищников» отличились Райан Джохансен, Филип Форсберг и Яков Тренин.
После этого матча «Сент-Луис» и «Нэшвилл» с 51 очками занимают 2-е и 3-е места Западной конференции соответственно.
НХЛ
Регулярный чемпионат
«Сент-Луис» — «Нэшвилл» — 5:3 (2:2, 2:0, 1:1)
Голы: Джохансен — 11 (Дюшен), 4:05 — 0:1. Форсберг — 19 (Йоси), 15:50 — 0:2. Барбашев — 14 (Шенн, О`Райлли), 16:09 — 1:2. О`Райлли — 9 (бол., Тарасенко, Крюг), 17:47 — 2:2. Шенн — 6 (Барбашев, Парэйко), 20:59 — 3:2. Барбашев — 15 (Фолк, Шенн), 25:19 — 4:2. Тренин — 10 (Жанно, Майерс), 51:33 — 4:3. Шенн — 7 (Барбашев, О`Райлли), 57:25 — 5:3.
Вратари: Хуссо — Сарос (57:41).
Штраф: 13 — 9.
Броски: 29 (10+12+7) — 35 (16+7+12).
Наши: Барбашев (17.35/4/+4), Костин (9.37/1/0), Тарасенко (14.15/2/-2) — Тренин (14.23/3/0).
18 января. Сент-Луис. Enterprise Center.
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|И
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|П
|О
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|36
|25
|11
|53
|2
|Сент-Луис
|39
|23
|16
|51
|3
|Нэшвилл
|40
|24
|16
|51
|4
|Миннесота
|35
|22
|13
|47
|5
|Виннипег
|34
|17
|17
|39
|6
|Даллас
|35
|18
|17
|38
|7
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|15
|24
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|8
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|37
|9
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|22
|Тихоокеанский дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Вегас
|39
|23
|16
|48
|2
|Лос-Анджелес
|39
|20
|19
|45
|3
|Анахайм
|41
|19
|22
|45
|4
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|40
|21
|19
|44
|5
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|34
|17
|17
|40
|6
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|35
|18
|17
|38
|7
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|38
|17
|21
|37
|8
|Сиэтл
|38
|11
|27
|26
|18.01
|01:00
|
Сиэтл – Чикаго
|3 : 2 Б
|18.01
|03:00
|
Торонто – Нью-Джерси
|- : -
|18.01
|03:30
|
Айлендерс – Филадельфия
|4 : 1
|18.01
|04:00
|
Сент-Луис – Нэшвилл
|5 : 3
|18.01
|06:00
|
Вегас – Питтсбург
|- : -
|И
|О
|
|
Леон Драйзайтль
Эдмонтон
|35
|54
|
|
Александр Овечкин
Вашингтон
|39
|54
|
|
Коннор Макдэвид
Эдмонтон
|34
|53
|И
|Г
|
|
Александр Овечкин
Вашингтон
|39
|26
|
|
Леон Драйзайтль
Эдмонтон
|35
|26
|
|
Остон Мэттьюс
Торонто
|33
|25
|И
|КН
|
|
Игорь Шестеркин
Рейнджерс
|23
|1.99
|
|
Тристан Джерри
Питтсбург
|29
|2.05
|
|
Фредерик Андерсен
Каролина
|25
|2.07