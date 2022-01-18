Тренин в матче с «Сент-Луисом» забросил десятую шайбу в сезоне

Форвард «Нэшвила» Яков Тренин отличился в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Сент-Луиса». 25-летний россиянин забросил шайбу на 52-й минуте и сделал счет 3:4. На данный момент Тренин набрал 15 (10+5) матчей в 38 матчах сезона.