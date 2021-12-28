«Сент-Луис» намерен продлить контракт с главным тренером Крэйгом Беруби, сообщает журналист Джефф Марек. Действующее соглашение специалиста истекает следующим лето.

56-летний тренер работает с командой с сезона-2018/19. В первый же год ему удалось выиграть Кубок Стэнли. В следующих двух сезонах команда попадала в плей-офф, но вылетала в первом раунде.

Перед стартом нынешнего сезона «Блюз» продлили контракт с генеральным менеджером Дугом Армстронгом. Именно он был инициатором приглашения Беруби в «Сент-Луис».