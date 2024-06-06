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Сегодня, 17:47

Свентек обыграла Гауфф в двух сетах и вышла в финал «Ролан Гаррос»

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Первая ракетка мира польская теннисистка Ига Свентек обыграла американку Кори Гауфф в полуфинальной встрече Открытого чемпионата Франции-2024 со счетом 6:2, 6:4.

Игра продлилась 1 час 38 минут. Свентек ни разу не подала навылет и не совершила ни одной двойной ошибки. На ее счету четыре реализованных брейк-пойнта из семи возможных.

У Гауфф три эйса, четыре двойные и один реализованный брейк из четырех.

В финале «Ролан Гаррос» Свентек встретится с победительницей противостояния Мирра Андреева (Россия) — Ясмин Паолини (Италия).

«СЭ» проведет текстовую трансляция матча Мирры Андреевой с Паолини.

Париж (Франция)
Турнир «Большого шлема» Roland Garros
Общий призовой фонд 53 478 000 евро
Открытые корты, грунт
Женщины
Одиночный разряд
Полуфинал
Ига Свентек (Польша, 1) — Кори Гауфф (США, 3) — 6:2, 6:4

Следующий соперник
Ясмин Паолини (Италия, 12) — Мирра Андреева (Россия)

Источник: https://www.sport-express.ru/tennis/L/big/rolandgarros/2024/11/2/
Ролан Гаррос
Ига Свентек
Кори Гауфф
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