Свентек обыграла Гауфф в двух сетах и вышла в финал «Ролан Гаррос»
Первая ракетка мира польская теннисистка Ига Свентек обыграла американку Кори Гауфф в полуфинальной встрече Открытого чемпионата Франции-2024 со счетом 6:2, 6:4.
Игра продлилась 1 час 38 минут. Свентек ни разу не подала навылет и не совершила ни одной двойной ошибки. На ее счету четыре реализованных брейк-пойнта из семи возможных.
У Гауфф три эйса, четыре двойные и один реализованный брейк из четырех.
В финале «Ролан Гаррос» Свентек встретится с победительницей противостояния Мирра Андреева (Россия) — Ясмин Паолини (Италия).
«СЭ» проведет текстовую трансляция матча Мирры Андреевой с Паолини.
Париж (Франция)
Турнир «Большого шлема» Roland Garros
Общий призовой фонд 53 478 000 евро
Открытые корты, грунт
Женщины
Одиночный разряд
Полуфинал
Ига Свентек (Польша, 1) — Кори Гауфф (США, 3) — 6:2, 6:4
Следующий соперник
Ясмин Паолини (Италия, 12) — Мирра Андреева (Россия)