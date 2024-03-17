«Даллас» — «Лос-Анджелес»: видеообзор матча НХЛ

«Даллас» дома победил «Лос-Анджелес» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 4:1.

Видео лучших моментов встречи опубликовано на YouTube-канале SPORTSNET.

«Даллас» занимает второе место в таблице Западной конференции НХЛ с 91 очком в 69 матчах.

«Лос-Анджелес» идет на седьмой строчке с 79 очками в 67 играх.