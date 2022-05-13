«Сент-Луис» обыграл «Миннесоту» и вышел во второй раунд плей-офф НХЛ
«Сент-Луис» переиграл «Миннесоту» в шестом матче первого раунда плей-офф НХЛ — 5:1. «Блюз» выиграли серию 4-1.
В составе победителей голом отметился российский нападающий Владимир Тарасенко. Для него эта шайба стала пятой в этом плей-офф.
Во втором раунде Кубка Стэнли «Сент-Луис» сыграет против «Колорадо», когторый ранее переиграл «Нэшвилл» (4-0).
НХЛ
Плей-офф
Первый раунд
Шестой матч
«Сент-Луис» — «Миннесота» — 5:1 (1:0, 3:0, 1:1)
Голы: Ледди — 1 (Парэйко), 14:59 — 1:0. О`Райлли — 5 (бол., Шенн, Перрон), 29:26 — 2:0. Бозак — 1 (Торопченко, Саад), 33:25 — 3:0. Тарасенко — 5 (бол., Перрон, Перунович), 38:36 — 4:0. Дамба — 1 (Меррилл, Куликов), 46:25 — 4:1. Парэйко — 1 (п.в.), 58:19 — 5:1.
Вратари: Биннингтон — Тэлбот (56:12 — 58:19).
Штраф: 10 — 12.
Броски: 27 (4+21+2) — 26 (10+5+11).
Наши: Барбашев (14.53/2/-1), Бучневич (16.50/5/+1), Тарасенко (17.24/2/+1), Торопченко (7.03/1/+1) — Капризов (22.09/2/-2), Куликов (15.15/0/-2).
13 мая. Сент-Луис. Enterprise Center.
Счет в серии: 4-1.
|Столичный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Каролина
|82
|54
|28
|116
|2
|Рейнджерс
|82
|52
|30
|110
|3
|Питтсбург
|82
|46
|36
|103
|4
|Вашингтон
|82
|44
|38
|100
|5
|Айлендерс
|82
|37
|45
|84
|6
|Коламбус
|82
|37
|45
|81
|7
|Нью-Джерси
|82
|27
|55
|63
|8
|Филадельфия
|82
|25
|57
|61
|Атлантический дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Флорида
|82
|58
|24
|122
|2
|Торонто
|82
|54
|28
|115
|3
|Тампа-Бэй
|82
|51
|31
|110
|4
|Бостон
|82
|51
|31
|107
|5
|Баффало
|82
|32
|50
|75
|6
|Детройт
|82
|32
|50
|74
|7
|Оттава
|82
|33
|49
|73
|8
|Монреаль
|82
|22
|60
|55
|Центральный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Колорадо
|82
|56
|26
|119
|2
|Миннесота
|82
|53
|29
|113
|3
|Сент-Луис
|82
|49
|33
|109
|4
|Даллас
|82
|46
|36
|98
|5
|Нэшвилл
|82
|45
|37
|97
|6
|Виннипег
|82
|39
|43
|89
|7
|Чикаго
|82
|28
|54
|68
|8
|Аризона
|82
|25
|57
|57
|Тихоокеанский дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Калгари
|82
|50
|32
|111
|2
|Эдмонтон
|82
|49
|33
|104
|3
|Лос-Анджелес
|82
|44
|38
|99
|4
|Вегас
|82
|43
|39
|94
|5
|Ванкувер
|82
|40
|42
|92
|6
|Сан-Хосе
|82
|32
|50
|77
|7
|Анахайм
|82
|31
|51
|76
|8
|Сиэтл
|82
|27
|55
|60
|Первый раунд
|Счет в серии
|
Флорида - Вашингтон
|3 - 2
|
Колорадо - Нэшвилл
Колорадо - Нэшвилл
4 - 0
|4 - 0
|
Калгари - Даллас
|3 - 2
|
Рейнджерс - Питтсбург
|2 - 3
|
Эдмонтон - Лос-Анджелес
|2 - 3
|
Торонто - Тампа-Бэй
|3 - 3
|
Миннесота - Сент-Луис
|2 - 4
|
Каролина - Бостон
|3 - 3
|1.05
|21:00
|
Виннипег – Сиэтл
|4 : 3
|И
|О
|
|
Брэд Маршан
Бостон
|6
|11
|
|
Картер Верхэге
Флорида
|5
|10
|
|
Кэйл Макар
Колорадо
|4
|10
|И
|Г
|
|
Кирилл Капризов
Миннесота
|6
|7
|
|
Джейк Гюнтцель
Питтсбург
|5
|7
|
|
Владимир Тарасенко
Сент-Луис
|6
|5
|И
|КН
|
|
Якоб Маркстрем
Калгари
|5
|1.21
|
|
Джейк Эттингер
Даллас
|5
|1.63
|
|
Дарси Кемпер
Колорадо
|3
|1.63