«Сент-Луис» обыграл «Миннесоту» и вышел во второй раунд плей-офф НХЛ

«Сент-Луис» переиграл «Миннесоту» в шестом матче первого раунда плей-офф НХЛ — 5:1. «Блюз» выиграли серию 4-1.

В составе победителей голом отметился российский нападающий Владимир Тарасенко. Для него эта шайба стала пятой в этом плей-офф.

Во втором раунде Кубка Стэнли «Сент-Луис» сыграет против «Колорадо», когторый ранее переиграл «Нэшвилл» (4-0).

НХЛ

Плей-офф

Первый раунд

Шестой матч

«Сент-Луис» — «Миннесота» — 5:1 (1:0, 3:0, 1:1)

Голы: Ледди — 1 (Парэйко), 14:59 — 1:0. О`Райлли — 5 (бол., Шенн, Перрон), 29:26 — 2:0. Бозак — 1 (Торопченко, Саад), 33:25 — 3:0. Тарасенко — 5 (бол., Перрон, Перунович), 38:36 — 4:0. Дамба — 1 (Меррилл, Куликов), 46:25 — 4:1. Парэйко — 1 (п.в.), 58:19 — 5:1.

Вратари: Биннингтон — Тэлбот (56:12 — 58:19).

Штраф: 10 — 12.

Броски: 27 (4+21+2) — 26 (10+5+11).

Наши: Барбашев (14.53/2/-1), Бучневич (16.50/5/+1), Тарасенко (17.24/2/+1), Торопченко (7.03/1/+1) — Капризов (22.09/2/-2), Куликов (15.15/0/-2).

13 мая. Сент-Луис. Enterprise Center.

Счет в серии: 4-1.