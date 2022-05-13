Тарасенко забросил пятую шайбу в этом плей-офф НХЛ

«Сент-Луис» увеличил преимущество в шестом матче плей-офф НХЛ против «Миннесоты». После двух периодов счет 4:0.

В конце второго периода голом отметился российский нападающий Владимир Тарасенко. Для 30-летнего россиянина этот гол стал пятым в этом Кубке Стэнли.

Счет в серии после пяти матчей 3-2 в пользу «Сент-Луиса».