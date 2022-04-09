Гол Бучневича помог «Сент-Луису» обыграть «Миннесоту»

«Сент-Луис» в овертайме выиграл у «Миннесоты» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 4:3 ОТ. «Блюз» одержали четвертую победу подряд.

В составе «Блюз» голом отметился российский нападающий Павел Бучневич. На счету Владимира Тарасенко и Ивана Барбашева по голевой передачей.

Российский форвард «Уайлд» Кирилл Капризов забросил одну шайбу.

НХЛ

Регулярный чемпионат

«Сент-Луис» — «Миннесота» — 4:3 ОТ (1:1, 0:1, 2:1, 1:0)

Голы: Бучневич — 25 (бол., Томас, Фолк), 4:36 — 1:0. Фиала — 24 (Джост), 18:23 — 1:1. Капризов — 41, 30:40 — 1:2. Миддлтон — 4 (Сперджен, Эрикссон Эк), 40:18 — 1:3. Фолк — 11 (Ледди), 44:16 — 2:3. Шенн — 21 (Барбашев), 50:28 — 3:3. Томас — 17 (Тарасенко, Парэйко), 61:27 — 4:3.

Вратари: Хуссо — Тэлбот.

Штраф: 6 — 6.

Броски: 28 (12+6+9+1) — 38 (11+11+16+0).

Наши: Барбашев (17.33/0/-1), Бучневич (20.35/3/0), Тарасенко (18.01/7/+1), Торопченко (7.49/0/-1) — Капризов (19.10/4/0), Куликов (21.59/3/0).

9 апреля. Сент-Луис. Enterprise Center.