«Сент-Луис» — «Лос-Анджелес»: видеообзор матча НХЛ

«Сент-Луис» дома выиграл у «Лос-Анджелеса» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 3:1.

Видео лучших моментов встречи опубликовано на YouTube-канале SPORTSNET.

«Сент-Луис» набрал 71 очко и поднялся на 9-е место в Западной конференции. «Кингз» идут на 8-й строчке — 77 очков.