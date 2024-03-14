«Виннипег» на своем льду проиграл «Нэшвиллу» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 2:4.

Видео лучших моментов встречи опубликовано на YouTube-канале SPORTSNET.

«Нэшвилл» набрал 80 очков и занимает 6-е место в Западной конференции. «Виннипег» идет на 3-й строчке — 87 очков.