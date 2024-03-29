«Сент-Луис» — «Калгари»: видеообзор матча НХЛ

«Сент-Луис» на своем льду переиграл «Калгари» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 5:3. Для «Флэймз» это поражение стало пятым подряд.

Видео лучших моментов игры опубликовано на YouTube-канале SPORTSNET.

«Сент-Луис» набрал 82 очка и занимает 9-е место в Западной конференции. «Калгари» идет на 12-й строчке — 71 очко.

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