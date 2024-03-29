«Виннипег» — «Торонто»: видеообзор матча НХЛ

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«Вегас» на выезде выиграл у «Виннипега» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 4:1. «Джетс» потерпели пятое поражение подряд.

Видео лучших моментов игры опубликовано на YouTube-канале SPORTSNET.

«Вегас» набрал 88 очков и идет на 7-й строчке в Западной конференции. «Виннипег» занимает 4-е место — 94 очка.

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