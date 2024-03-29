«Сент-Луис» обыграл «Калгари». Бучневич и Кузьменко оформили дубли

«Сент-Луис» на своем льду переиграл «Калгари» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 5:3. Для «Флэймз» это поражение стало пятым подряд.

Российский форвард «Блюз» Павел Бучневич оформил дубль. Теперь на его счету 58 (26+32) очков в этом сезоне. Нападающий Алексей Торопченко сделал одну голевую передачу.

У гостей двумя заброшенными шайбами отметился россиянин Андрей Кузьменко. Теперь у него 31 (15+16) очко.

«Сент-Луис» набрал 82 очка и занимает 9-е место в Западной конференции. «Калгари» идет на 12-й строчке — 71 очко.