«Вегас» на выезде переиграл «Виннипег». Барбашев забросил 2 шайбы

«Вегас» на выезде выиграл у «Виннипега» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 4:1. «Джетс» потерпели пятое поражение подряд.

Российский нападающий «Голден Найтс» Иван Барбашев оформил дубль. У него теперь 42 (18+24) очка. Также одним голом отметился Павел Дорофеев.

«Вегас» набрал 88 очков и идет на 7-й строчке в Западной конференции. «Виннипег» занимает 4-е место — 94 очка.