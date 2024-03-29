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Сегодня, 05:55

«Вегас» на выезде переиграл «Виннипег». Барбашев забросил 2 шайбы

Евгений Козинов
Корреспондент
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«Вегас» на выезде выиграл у «Виннипега» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 4:1. «Джетс» потерпели пятое поражение подряд.

Российский нападающий «Голден Найтс» Иван Барбашев оформил дубль. У него теперь 42 (18+24) очка. Также одним голом отметился Павел Дорофеев.

«Вегас» набрал 88 очков и идет на 7-й строчке в Западной конференции. «Виннипег» занимает 4-е место — 94 очка.

Источник: https://www.sport-express.ru/hockey/L/nhl/2023-2024/
Иван Барбашев
Павел Дорофеев
Хоккей
НХЛ
ХК Вегас Голден Найтс
ХК Виннипег Джетс
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«Филадельфия» — «Флорида»: НХЛ, видеообзор матча
«Колорадо» — «Питтсбург»: НХЛ, видеообзор матча
«Вашингтон» — «Виннипег»: НХЛ, видеообзор матча
«Лос-Анджелес» — «Тампа-Бэй»: НХЛ, видеообзор матча
«Вегас» — «Коламбус»: НХЛ, видеообзор матча
«Рейнджерс» — «Флорида»: НХЛ, видеообзор матча
«Миннесота» — «Сент-Луис»: НХЛ, видеообзор матча
«Колорадо» — «Коламбус»: НХЛ, видеообзор матча
«Даллас» — «Питтсбург»: НХЛ, видеообзор матча
«Вашингтон» — «Каролина»: НХЛ, видеообзор матча
«Сан-Хосе» — «Тампа-Бэй»: НХЛ, видеообзор матча
«Бостон» — «Рейнджерс»: НХЛ, видеообзор матча
«Лос-Анджелес» — «Миннесота»: НХЛ, видеообзор матча
«Вашингтон» — «Торонто»: НХЛ, видеообзор матча
«Вегас» — «Тампа-Бэй»: НХЛ, видеообзор матча
«Анахайм» — «Миннесота»: НХЛ, видеообзор матча
«Рейнджерс» — «Виннипег»: НХЛ, видеообзор матча
«Калгари» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Сент-Луис» — «Анахайм»: НХЛ, видеообзор матча
«Оттава» — «Каролина»: НХЛ, видеообзор матча
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Положение команд
Футбол
Хоккей
Столичный дивизион И В П О
1 Рейнджерс 72 48 24 100
2 Каролина 74 46 28 99
3 Филадельфия 74 36 38 82
4 Вашингтон 72 36 36 81
5 Айлендерс 72 31 41 77
6 Нью-Джерси 73 36 37 76
7 Питтсбург 72 32 40 74
8 Коламбус 73 23 50 58
Атлантический дивизион И В П О
1 Бостон 74 42 32 99
2 Флорида 73 46 27 97
3 Торонто 72 41 31 91
4 Тампа-Бэй 72 40 32 87
5 Детройт 73 36 37 79
6 Баффало 73 34 39 73
7 Оттава 72 32 40 68
8 Монреаль 72 28 44 68
Центральный дивизион И В П О
1 Даллас 73 45 28 99
2 Колорадо 72 46 26 97
3 Виннипег 73 44 29 94
4 Нэшвилл 72 43 29 90
5 Сент-Луис 72 38 34 80
6 Миннесота 72 35 37 79
7 Аризона 72 30 42 65
8 Чикаго 73 21 52 47
Тихоокеанский дивизион И В П О
1 Ванкувер 72 45 27 98
2 Эдмонтон 70 43 27 90
3 Вегас 73 40 33 88
4 Лос-Анджелес 71 38 33 87
5 Калгари 71 33 38 71
6 Сиэтл 71 29 42 71
7 Анахайм 72 24 48 52
8 Сан-Хосе 72 16 56 40
Результаты / календарь
19.03
20.03
21.03
22.03
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24.03
25.03
26.03
27.03
28.03
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30.03
31.03
2.04
3.04
4.04
29.03 02:00
Торонто – Вашингтон
 5 : 1
29.03 02:00
Флорида – Айлендерс
2 : 3
29.03 02:00
Питтсбург – Коламбус
 3 : 2
29.03 02:00
Оттава – Чикаго
 2 : 0
29.03 02:00
Каролина – Детройт
 4 : 0
29.03 02:00
Монреаль – Филадельфия
 4 : 1
29.03 03:00
Миннесота – Сан-Хосе
 3 : 1
29.03 03:00
Сент-Луис – Калгари
 5 : 3
29.03 03:00
Виннипег – Вегас
 1 : 4
29.03 04:00
Эдмонтон – Лос-Анджелес
 - : -
29.03 04:00
Колорадо – Рейнджерс
- : -
29.03 05:00
Сиэтл – Анахайм
 - : -
29.03 05:00
Ванкувер – Даллас
 - : -
29.03 05:00
Аризона – Нэшвилл
 - : -
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Вратари (КН)
И О
Никита Кучеров

Никита Кучеров

Тампа-Бэй

 71 124
Нэйтан Маккиннон

Нэйтан Маккиннон

Колорадо

 72 123
Коннор Макдэвид

Коннор Макдэвид

Эдмонтон

 68 119
И Г
Остон Мэттьюс

Остон Мэттьюс

Торонто

 71 59
Зак Хаймэн

Зак Хаймэн

Эдмонтон

 69 53
Сэм Райнхарт

Сэм Райнхарт

Флорида

 73 51
И КН
Луи Доминге

Луи Доминге

Рейнджерс

 1 1
Ярослав Аскаров

Ярослав Аскаров

Нэшвилл

 2 1.41
Фредерик Андерсен

Фредерик Андерсен

Каролина

 13 1.88
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