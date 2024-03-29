«Миннесота» обыграла «Сан-Хосе». Капризов набрал 2 очка

«Миннесота» переиграла «Сан-Хосе» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 3:1. «Шаркс» потерпели девятое поражение подряд.

Российский нападающий «Уайлд» Кирилл Капризов отметился двумя голевыми передачами. Теперь на его счету 81 (36+45) очко в этом сезоне.

«Миннесота» набрала 79 очков и занимает 10-е место в Западной конференции. «Сан-Хосе» — последний (40 очков).