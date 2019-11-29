Российский вратарь «Айлендерс» Семен Варламов в интервью «СЭ» рассказал, что был удивлен тем, что Илья Ковальчук был отправлен в запас.

Напомним, что форвард выведен из состава «Лос-Анджелеса». В этом сезоне он провел 17 матчей, в которых забросил три шайбы и отдал шесть результативных передач, а показатель полезности составил «-10».

— Вы отмечали тренерский штаб «Айлендерс» как один из факторов подписания контракта. Можно ли считать, что работа с тренером вратарей Митчем Корном вывела вас на новый уровень?

— У нас сейчас два тренера вратарей, которые здорово дополняют друг друга. За эти три месяца я сильно добавил, работая с обоими. Когда я только пришел в команду, мне нужно было немного перестроить свою игру. Думаю, у меня получилось. Мы отрабатываем на льду многие игровые моменты. Тренеры у нас в порядке.

— Уже не первый сезон в «Айлендерс» два вратаря делят звание первого. Вам это по душе?

— Я еще никогда в своей карьере не играл при таком графике — черезматч. Это для меня в новинку. Но тренеры хотят делать ротацию, продолжать также. У меня нет с этим проблем, я уважаю их решение.

— Есть ли у вас конкуренция с Томасом Грайссом?

— Конкуренция среди вратарей присутствует всегда. Вне льда у нас отличные дружеские отношения. Он — классный парень, работяга.

— Вы играли против «Лос-Анджелеса». Стало ли для вас шоком, что Илья Ковальчук был отправлен в запас?

— Конечно, я удивлен также, как и все. Надеюсь, что ситуация изменится. Я желаю ему только удачи. Он попал сейчас в нелегкое положение. (Андрей Жданюк)

«Удивлен, что Ковальчук в запасе, как и все. Илья попал в нелегкое положение»