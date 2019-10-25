Варламов сделал 21 сэйв, «Айлендерс» обыграл «Аризону»

«Айлендерс» на своем льду обыграл «Аризону» в матче регулярного чемпионата НХЛ (4:2). Клуб из Нью-Йорка одержал пятую победу кряду, прервав четырехматчевую победную серию соперника.

Российский вратарь «Айлендерс» Семен Варламов отразил 21 из 23 бросков по своим воротам.

НХЛ

Регулярный чемпионат

«Айлендерс» — «Аризона» — 4:2 (1:1, 1:0, 2:1)

Голы: Брассар — 1 (Пулок, Нельсон), 1:25 — 1:0. Грабнер — 2 (Чикран), 10:20 — 1:1. Бэйли — 4 (Ледди, Нельсон), 34:03 — 2:1. Ли — 3 (Бэйли, Тэйвз), 48:00 — 3:1. Гарлэнд — 5 (Чикран, Кессел), 58:55 — 3:2. Мэйфилд — 1 (п.в., Бойчак), 59:48 — 4:2.

Вратари: Варламов — Кюмпер (57:32 — 58:23, 58:43 — 58:55, 59:25 — 59:48).

Штраф: 6 — 2.

Броски: 22 (7+8+7) — 23 (7+7+9).

Наши: — - Любушкин (13.44/1/-1).

25 октября. Нью-Йорк. Nassau Coliseum.

НХЛ: новости и статьи, календарь и расписание игр, турнирные таблицы конференций, обзоры матчей