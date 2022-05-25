Сан-Луи останется на посту главного тренера «Монреаля»

Главный тренер «Монреаля» Мартен Сан-Луи сохранит свой пост. В ближайшее время клуб должен объявить о продлении соглашения с 46-летним специалистом, сообщает инсайдер Даррен Дрегер.

Сан-Луи возглавил «Канадиенс» по ходу регулярного чемпионата, сменив в клубе Доминика Дюшарма.

Тем не менее, «Монреаль» занял последнее место по итогам регулярного чемпионата.

Отметим, что «Монреаль» — это первый опыт работы для Сан-Луи в НХЛ на посту тренера.