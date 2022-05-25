42-летний Торнтон пока не принял решение о завершении карьеры

Нападающий «Флориды» Джо Торнтон заявил, что пока не определился, будет ли он продолжать профессиональную карьеру.

«Недавно моя жена задала мне этот вопрос. Но у меня пока нет ответа.

Я получил удовольствие от игры за «Флориду». Считаю, что у команды большое будущее», — цитирует Торнтона TSN.

2 июля Торнтону исполнится 43 года. Он был вторым в списке самых возрастных игроков, который выступал в НХЛ в этом сезоне. Старше был только 45-летний защитник «Айлендерс» Здено Хара.

Всего в этом сезоне Торнтон набрал 10 (5+5) очков в 34 матчах регулярного чемпионата. В плей-офф на его счету лишь 1 игра.

Он может получить статус неограниченно свободного агента летом.