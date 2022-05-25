Российский защитник «Калгари» ушел от двойного силового приема соперников

Российский защитник «Калгари» Никита Задоров смог увернуться от двойного силового приема соперников «Эдмонтона» (1:5). Счет в серии 3-1 в пользу «Ойлерз».

На игрока летели нападающие Зак Кассиан и Джош Арчибальд, однако он сумел увернуться от столкновения. Задоров провел на льду всего 14 минут, нанес шесть бросков и провел четыре силовых приема.

Пятый матч в серии «Калгари» — «Эдмонтон» состоится 27 мая. Начало встречи — 04.30 по московскому времени.