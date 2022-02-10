Сан-Луи назначен и.о. главного тренера «Монреаля»

Канадский специалист Мартин Сан-Луи стал и.о. главного тренера «Монреаля», сообщается на официальном сайте клуба.

46-летний канадец не имеет тренерского опыта в НХЛ, но был консультантом в «Коламбусе» в сезоне-2018/19.

9 февраля «Монреаль» объявил об уходе Доминика Дюшарма. Под его руководством команда в прошлом сезоне дошла до финала Кубка Стэнли, где проиграла «Тампе».

В этом сезоне «Монреаль» занимает последнее место в турнирной таблице, набрав только 23 очка в 45 матчах.

К этому моменту серия поражений «Монреаля» составляет семь игр подряд. В прошлом матче команда уступила «Нью-Джерси» со счетом 1:7.