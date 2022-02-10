Вратарь «Бостона» Раск объявил о завершении карьеры

Вратарь «Бостона» Туукка Раск объявил об окончании игровой карьеры, сообщается на официальном сайте клуба.

«Сегодня настал день, который, как я надеялся, никогда не придет. Я принял решение сделать операцию на бедре, зная, что путь к восстановлению будет тяжелым. За последние несколько недель я понял, что мое тело не реагирует так, как необходимо для игры на том уровне, которого я от себя жду и которого заслуживают мои одноклубники и фанаты «Бостона». Поэтому я с тяжелым сердцем объявляю о завершении карьеры», — сказал Раск.

В этом сезоне он успел провести только 4 матча, пропуская в среднем 4,28 шайбы за игру.

В 2011 году, когда «Бостон» завоевал чемпионский титул, Раск был запасным у Тима Томаса. Потом финн уже в качестве основного вратаря дважды помог команде дойти до финала: в 2013 году «Брюинз» проиграли его «Чикаго» за шесть матчей, а в 2019-м — «Сент-Луису» за семь.