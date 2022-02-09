Патрик Руа претендует на пост главного тренера «Монреаля»

Бывший голкипер «Монреаля» Патрик Руа является одним из основных кандидатов на пост главного тренера «Канадиенс», сообщает инсайдер Эрик Энджелс.

9 января «Монреаль» объявил об увольнении с поста главного тренера Доминика Дюшарма. Остальные члены тренерского штаба сохранили свои должности.

Руа четыре раза выигрывал Кубок Стэнли в качестве вратаря, в том числе в 1993 году с «Монреалем», когда команда в последний раз завоевала этот титул. Он также был тренером и вице-президентом по хоккейным операциям в «Колорадо Эвеланш» с 2013 по 2016 годы.