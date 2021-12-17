«Ванкувер» обыграл «Сан-Хосе» и одержал шестую победу подряд

«Ванкувер» обыграл «Сан-Хосе» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 5:2.

В составе «Кэнакс» дублем отличился Брок Бесер, по одной шайбе забросили Бо Хорват, Джей Ти Миллер и Джейсон Дикинсон. У «Шаркс» забили Тимо Майер и Эндрю Кольяно.

«Ванкувер» продлил свою победную серию до 6 матчей подряд.

НХЛ

Регулярный чемпионат

«Сан-Хосе» — «Ванкувер» — 2:5 (1:2, 0:1, 1:2)

Голы: Бесер — 8 (Пирсон), 12:41 — 0:1. Хорват — 10 (бол., Миллер, Хьюз), 16:23 — 0:2. Майер — 12 (Карлссон, Хертл), 17:22 — 1:2. Бесер — 9 (Миллер, Пирсон), 37:17 — 1:3. Кольяно — 3 (Педерсон, Бернс), 48:29 — 2:3. Миллер — 10, 57:32 — 2:4. Дикинсон — 2 (п.в., Петтерссон, Берроуз), 58:57 — 2:5.

Вратари: Хилл (59:51) — Демко.

Штраф: 6 — 2.

Броски: 36 (13+12+11) — 30 (10+5+15).

Наши: Барабанов (17.16/1/0) — Подколзин (14.39/2/-1).

17 декабря. Сан-Хосе. SAP Center. 10340 зрителей.