Ничушкин установил рекорд по времени нахождения на льду в матче НХЛ

Российский нападающий «Колорадо» Валерий Ничушкин матче регулярного чемпионата НХЛ с «Нэшвиллом» (2:5) установил новый личный рекорд по времени нахождения на льду.

26-летний форвард провел на льду 25 минут 47 секунд, что на пять минут дольше, чем его предыдущий рекорд, установленный 20 февраля 2020 года в матче с «Лос-Анджелесом» (20 минут 41 секунда).