Ничушкин установил рекорд по времени нахождения на льду в матче НХЛ
08:20
Российский нападающий «Колорадо» Валерий Ничушкин матче регулярного чемпионата НХЛ с «Нэшвиллом» (2:5) установил новый личный рекорд по времени нахождения на льду.
26-летний форвард провел на льду 25 минут 47 секунд, что на пять минут дольше, чем его предыдущий рекорд, установленный 20 февраля 2020 года в матче с «Лос-Анджелесом» (20 минут 41 секунда).
Ничушкин в этом сезоне провел 17 матчей и набрал 15 (9+6) очков.
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