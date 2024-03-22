Кучеров признан первой звездой матча с «Сан-Хосе»

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Форвард «Тампы» Никита Кучеров стал первой звездой матча регулярного чемпионата НХЛ против «Сан-Хосе» (4:1).

30-летний россиянин отметился ассистентским покером. Второй звездой признан форвард «Лайтнинг» Брэйден Пойнт, набравший 3 (2+1) очка. Третья звезда — защитник «Шаркс» Джейкоб Макдональд, отметившийся результативной передачей.

В текущем сезоне Кучеров провел 68 матчей, в которых набрал 122 (41+81) очка.