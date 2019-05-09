"Сан-Хосе" стал последним полуфиналистом Кубка Стэнли

"Сан-Хосе" на своем льду обыграл "Колорадо" в седьмом матче 1/4 финала Кубка Стэнли (3:2). "Шаркс" выиграл серию 4-3 и вышел в полуфинал, где сыграет с "Сент-Луисом".

Российский вратарь "Эвеланш" Семен Варламов провел встречу на скамейке запасных. Никита Задоров очков не набрал.

НХЛ

Кубок Стэнли

1/4 финала

Седьмой матч

"Сан-Хосе" - "Колорадо" - 3:2 (2:1, 1:0, 0:1)

Голы: Павелски - 3 (Бернс, Хертл), 5:57 - 1:0. Хертл - 9 (Павелски, Кейн), 11:35 - 2:0. Рантанен - 6 (Жирар, Ландескуг), 19:53 - 2:1. Донской - 1 (Бернс, М. Карлссон), 32:37 - 3:1. Жост - 3 (Уилсон, Керфут), 40:51 - 3:2.

Вратари: Джонс - Грубауэр (57:50).

Штраф: 6 - 6.

Броски: 27 (12+13+2) - 29 (9+5+15).

Наши: - - Задоров (11.33/0/-2).

9 мая. Сан-Хосе. SAP Center.

Счет в серии: 4-3.