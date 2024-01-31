«Сан-Хосе» обыграл «Сиэтл», одержав четвертую победу в пяти последних матчах

«Сан-Хосе» в матче регулярного чемпионата НХЛ обыграл «Сиэтл» со счетом 2:0.

Отличились Марк-Эдуард Власик и Ян Рутта. Игроки «Шаркс» Шакир Мухамадуллин и Александр Барабанов завершили встречу с показателем полезности «+1».

«Сан-Хосе» одержал 4 победы в 5 последних матчах и с 32 очками расположился на 15-й строчке Западной конференции. «Сиэтл» с 52 очками — на десятой строчке.

НХЛ

Регулярный чемпионат

«Сан-Хосе» — «Сиэтл» — 2:0 (0:0, 0:0, 2:0)

Голы: Власик — 4 (Эмберсон, Эклунд), 47:27 — 1:0. Рутта — 3 (п.в.), 59:39 — 2:0.

Вратари: Блэквуд — Даккорд (58:05 — 59:39).

Штраф: 7 — 7.

Броски: 22 (3+5+14) — 32 (13+5+14).

Наши: Барабанов (17.46/0/+1), Мухамадуллин (22.08/0/+1), Охотюк (13.56/2/0) — -.

31 января. Сан-Хосе. SAP Center. 10988 зрителей.