Вратарь «Коламбуса» Мерзликинс стал пятым вратарем в истории клуба, отыгравшим 10 матчей на ноль

Вратарь «Коламбуса» Элвис Мерзликинс отразил 21 бросок в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Сент-Луиса» (1:0).

29-летний латвиец стал пятым голкипером в истории клуба, которому удалось провести 10 матчей за команду на ноль. До него это удавалось Сергею Бобровскому, Стиву Мэйсону, Марку Дэнису и Паскалю Леклеру.

Рекорд по числу матчей на ноль за «Коламбус» принадлежит Сергею Бобровскому (33).