«Сан-Хосе» — «Сент-Луис»: видеообзор матча

«Сан-Хосе» в матче регулярного чемпионата НХЛ обыграл «Сент-Луис» — 5:1.

Видео лучших моментов игры опубликовано на YouTube-канале SPORTSNET.

В составе «Шаркс» дубль оформил Майк Хоффман, еще по голу забили Уилльям Эклунд, Дживанни Смит и Люк Канин, Никита Охотюк отметился двумя результативные передачами. У «блюзменов» единственная шайба на счету Павла Бучневича.

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