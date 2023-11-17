«Сан-Хосе» — «Сент-Луис»: видеообзор матча
«Сан-Хосе» в матче регулярного чемпионата НХЛ обыграл «Сент-Луис» — 5:1.
Видео лучших моментов игры опубликовано на YouTube-канале SPORTSNET.
В составе «Шаркс» дубль оформил Майк Хоффман, еще по голу забили Уилльям Эклунд, Дживанни Смит и Люк Канин, Никита Охотюк отметился двумя результативные передачами. У «блюзменов» единственная шайба на счету Павла Бучневича.
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Монреаль – Вегас
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Питтсбург – Нью-Джерси
|2 : 5
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Коламбус – Аризона
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Чикаго – Тампа-Бэй
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Сиэтл – Айлендерс
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Сан-Хосе – Сент-Луис
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