Дорофееву в матче с «Монреалем» выбили четыре зуба

«Вегас» в матче регулярного чемпионата НХЛ обыграл «Монреаль» (6:5).

На 58-й минуте встречи при счете 4:4 форвард «Голден Найтс» Павел Дорофеев получил удар клюшкой в лицо от форварда «Канадиенс» Брендана Галлахера. В результате удара 23-летний россиянин потерял четыре зуба.

Галлахер получил двойной малый штраф, который дважды реализовали игроки «Вегаса».

В текущем сезоне Дорофеев провел 12 матчей в НХЛ, в которых набрал 5 (1+4) очков.