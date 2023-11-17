Бучневич набрал 7 очков в последних пяти матчах НХЛ

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Форвард «Сент-Луиса» Павел Бучневич забросил шайбу в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Сан-Хосе» (1:5).

В последних пяти играх 28-летний россиянин набрал 7 (3+4) очков.

В текущем сезоне Бучневич провел 12 матчей, в которых набрал 9 (4+5) очков.