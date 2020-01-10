НХЛ
  • Меню
  • Карта спорта
  • Турниры
Новости   //    Хоккей   //    НХЛ

«Сан-Хосе» победил «Коламбус». У Гаврикова две минуты штрафа

09:05
Теги:

В матче регулярного чемпионата НХЛ «Сан-Хосе» оказался сильнее «Коламбуса». Встреча закончилась со счетом 3:1 в пользу «Шаркс».

Защитник «Коламбуса» Владислав Гавриков отметился двумя минутами штрафа в этой встрече. Также он стал единственным защитником «Блю Джэкетс», кто закончил матч с положительным показателем полезности — «плюс 1».

Хоккей

НХЛ

Регулярный чемпионат

«Сан-Хосе» — «Коламбус» — 3:1 (0:0, 2:1, 1:0)

Голы: Лабанк — 10 (Хертл, Кейн), 21:01 — 1:0. Торнтон — 2 (бол., Э. Карлссон, Гудроу), 33:28 — 2:0. Милано — 5, 38:12 — 2:1. Бернс — 8 (Лабанк, Диллон), 42:09 — 3:1.

Вратари: Делл — Мерзликинс (56:57).

Штраф: 9 — 11.

Броски: 33 (15+9+9) — 31 (12+7+12).

Наши: — - Гавриков (19.17/2/+1).

10 января. Сан-Хосе. SAP Center.

Дополнительная информация

https://www.sport-express.ru/hockey/L/nhl/2019-2020/

НХЛ: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
0
Офсайд




Загрузка...
Прямой эфир
Прямой эфир